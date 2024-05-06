В Свердловской области подростка насмерть придавило автомобилем

В Свердловской области подростка насмерть придавило автомобилем. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил портал Ura.ru.

Инцидент произошел 5 мая в Полевском. 17-летний студент планировал продать машину. Он поставил ТС на домкрат и забрался под него. Автомобиль упал.

Отмечается, что рядом были двое друзей. Они пытались помочь и вызвали пожарных. Спасти юношу не удалось.

По словам знакомых мальчика, он часто покупал машины, ремонтировал и продавал.