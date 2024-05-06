В Старой Руссе трехлетняя девочка пострадала из-за упавшего стекла

В Старой Руссе трехлетняя девочка пострадала из-за упавшего стекла. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила « Газета.ru », со ссылкой на местную прокуратуру.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая, на улице Профсоюзной. Там во дворе дома на ребенка рухнул фрагмент стекла от балкона.

Девочку с серьезными травмами госпитализировали в отделение реанимации.

По предварительным данным, осколок с пятого этажа сбросил девятилетний мальчик. Прокуратура проверит его семью.