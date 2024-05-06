В Старой Руссе трехлетняя девочка пострадала из-за упавшего стекла
В Старой Руссе трехлетняя девочка пострадала из-за упавшего стекла. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила «Газета.ru», со ссылкой на местную прокуратуру.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая, на улице Профсоюзной. Там во дворе дома на ребенка рухнул фрагмент стекла от балкона.
Девочку с серьезными травмами госпитализировали в отделение реанимации.
По предварительным данным, осколок с пятого этажа сбросил девятилетний мальчик. Прокуратура проверит его семью.