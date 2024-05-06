В Скопинском районе за день произошли две аварии, пострадали четыре человека

Проводится проверка.

В Скопинском районе за день произошли две аварии, пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МО МВД России «Скопинский».

Отмечается, что в воскресенье, 5 мая, примерно в 13:00, на 88 км автодороги «Рязань — Пронск — Скопин» столкнулись «Лада Калина» и «Лада Нива».

В результате происшествия водителей госпитализировали. Кроме того, в 20:35 на 279 км автодороги Р-22 «Каспий» водитель на «KIA Rio» сбил лося.

Водитель и пассажир получили травмы.

Проводится проверка.