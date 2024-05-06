В Сапожковском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста

Полиция начала проверку.

В Сапожковском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 5 мая, примерно в 18:06, в селе Морозовы Борки, по улице Колхозной, По предварительной информации, 26-летний местный житель за рулем мотоцикла «Хонда», не справился с управлением и врезался в стену.

В результате происшествия водитель получил травмы. Ему оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.