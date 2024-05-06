В Рязанской области за неделю в результате пожаров пострадали четыре человека

Среди них один несовершеннолетний.

В Рязанской области за неделю в результате пожаров пострадали четыре человека. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

С 22 апреля по 5 мая 2024 года в регионе ликвидировали 190 пожаров из них: 42 техногенных, 84 — горение травы, 61 -горение мусора, 3 — горение стерни. Огнем уничтожено и повреждено 32 строения и 3 единицы техники.

23 апреля на пожаре в автомобиле в поселке Строитель пострадал мужчина 1982 года рождения, его доставили в больницу.

1 мая при возгорании в жилом доме на улице Молодежной поселка Батьки в Сасовском районе пострадал мужчина 1961 года рождения и женщина 1962 года рождения, оба госпитализированы.

2 мая на улице Почтовой деревни Новоселки в Рыбновском районе загорелся дом, пострадал мальчик 2016 года рождения.