В Рязани ограничат движение по улице Чапаева
Причина — дорожные работы по уборке мусора и песчаных наносов на дороге. На время работ специалисты установят специальные знаки.
В Рязани ограничат движение по улице Чапаева. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Речь идет об участке от улицы Кудрявцева до улицы Пролетарская. Движение ограничат с 22:00 6 мая до 6:00 7 мая.
Причина — дорожные работы по уборке мусора и песчаных наносов на дороге. На время работ специалисты установят специальные знаки.
Мэрия призвала автомобилистов учитывать информацию при планировании маршрута.