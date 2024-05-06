В Рязани ограничат движение по улице Чапаева

Причина — дорожные работы по уборке мусора и песчаных наносов на дороге. На время работ специалисты установят специальные знаки.

В Рязани ограничат движение по улице Чапаева. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Речь идет об участке от улицы Кудрявцева до улицы Пролетарская. Движение ограничат с 22:00 6 мая до 6:00 7 мая.

Причина — дорожные работы по уборке мусора и песчаных наносов на дороге. На время работ специалисты установят специальные знаки.

Мэрия призвала автомобилистов учитывать информацию при планировании маршрута.