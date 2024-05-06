В Переславле-Залесском произошло ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя

В Переславле-Залесском произошло ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗ-31105» не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии три пассажира погибли на месте. Водитель скончался в больнице.

По информации ведомства, погибли мужчины 1961, 1998 и 2005 годов рождения и несовершеннолетняя 2011 года рождения.

Еще два человека пострадали и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.