В Новой Москве мужчина заживо сжег знакомого из неприязни

В Новой Москве мужчина заживо сжег знакомого. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичный Следком.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака в воскресенье, 5 мая.

«41-летний подозреваемый на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему поджег его одежду, от чего последний, испытывая особые страдания, заживо сгорел», — заявили в ведомстве.

Злоумышленника задержали. На него завели дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли емкость, в которой, вероятно, находилась легковоспламеняющаяся жидкость.