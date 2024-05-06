В Москве женщина обвинила массажиста в сексуальных домогательствах

Москвичка обвинила массажиста фитнес-клуба в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

33-летняя женщина рассказала, что массажист касался тех частей тела, о которых они изначально не договаривались. Она отметила, что мужчина заранее спросил, нужно ли работать с интимными зонами — на это получил отказ. Несмотря на это, массажист начал лезть руками клиентке между ног и трогал грудь. В итоге женщина ушла посреди заказа и обратилась к правоохранителям. Полиция начала проверку ситуации.

Уточняется, что мужчину приняли на работу в салон полгода назад.