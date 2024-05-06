В минцифры рассказали о работе «умных камер» в Рязани

Отмечается, что в 2024 году количество камер увеличится до 1500.

В минцифры рассказали редакции РЗН. инфо о работе «умных камер» в Рязани. На данный момент к системе видеонаблюдения подключено 332 устройства.

Как отметили в ведомстве, в 2024 году количество камер увеличится до 1500, из которых 180 постов видеонаблюдения создадут по заявкам полиции. За работу приборов отвечает «Региональный мониторинговый центр».

«В число новых объектов войдут места массового пребывания людей в городе, торговые центры, образовательные учреждения, больницы и поликлиники, объекты культуры и спорта, а также муниципальные образования», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в минцифры подчеркнули, что система видеонаблюдения не требует постоянного присутствия операторов для контроля за обстановкой в городе. Искусственный интеллект сам оценивает, отслеживает нарушения и отправляет оповещение в правоохранительные органы.

«Система видеонаблюдения способна распознавать лица и движения в кадре, искать человека по фото, отсматривать пересечение границ и линий, выявлять задымления и другие тревожные события, анализировать уборку снега, вывоз мусора и другие события для контроля ЖКХ», — отметили в ведомстве.

Конкретные улицы и учреждения, где уже работают или скоро установят «умные камеры», не разглашают.

Пресс-служба УМВД России по Рязанкой области также не предоставила редакции РЗН. Инфо статистику правонарушений, выявленных через камеры системы «Безопасный город».

В ведомстве уточнили, что вся получаемая информация с видеонаблюдения используется в оперативно-розыскной работе и не размещается в открытом доступе.

Однако известно, что с 2023 года работают 69 камер на Почтовой, в 2024 году к системе «Безопасный город» подключат камеры на Лыбедском бульваре, а также в Лесопарке.

В дальнейшем, как отметил Павел Малков, планируется установить видеонаблюдение по всему большому пешеходному маршруту.

А также известно, что круглосуточно транслируют видео на сервера подсистемы АПК «Безопасный город» и передают информацию на пост дежурной части УМВД 147 камер в парке «Дружбы», сквере «Вишневый сад» и в районе ТЦ «Европа», «Комсомольском парке», «Мемориальном парке Славы Дальней Авиации», на Черезовских прудах, Малом шоссе, Астраханском мосту, «Аллее Росгвардии», площади Победы и в Хамбушево.