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В Конгрессе США назвали условия для ввода войск на Украину
«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими», — сказал Хаким Джеффрис.

Конгрессмен США Хаким Джеффрис заявил, что Штаты в случае падения Украины могут вмешаться в конфликт с задействованием военных. Слова чиновника приводит телеканал CBS News.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими», — сказал Джеффрис.

По мнению представителя Конгресса, среди представителей Республиканской партии усиливается фракция, настроенная пророссийски. Она не стремится оказывать поддержку Украине, а также «почему-то считает, что Россия — не враг США», заметил Джеффрис.