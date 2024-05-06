В гостинице в Казани нашли труп юноши

В Казани в гостиничном номере нашли труп 16-летнего юноши. Об этом сообщил портал KazanFirst .

Трагедия случилась в отеле на улице Восстания в субботу, 4 мая. По информации источника издания, тело молодого человека увидела горничная. При этом указано, что в номере юноша был не один — с ним в компании была женщина.

Предварительной причиной смерти молодого человека называют передозировку наркотиками. По данным источника, юноша давно употреблял запрещенные вещества.

Следствие установит обстоятельства трагедии.