В гостинице в Казани нашли труп юноши
В Казани в гостиничном номере нашли труп 16-летнего юноши. Об этом сообщил портал
Трагедия случилась в отеле на улице Восстания в субботу, 4 мая. По информации источника издания, тело молодого человека увидела горничная. При этом указано, что в номере юноша был не один — с ним в компании была женщина.
Предварительной причиной смерти молодого человека называют передозировку наркотиками. По данным источника, юноша давно употреблял запрещенные вещества.
Следствие установит обстоятельства трагедии.