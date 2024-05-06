В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

Инициативу высказал Виталий Милонов. Он обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств. Об этом сообщило издание RT.

Парламентарий обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву. Милонов напомнил, что зарубежные сервисы ушли с российского рынка, однако сфера онлайн-знакомств и поиска пары для создания отношений в стране сохраняется.

«К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи», — подчеркнул Милонов.

По мнению депутата, потребность в проверенном приложении давно назрела. «Поэтому логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале „Госуслуги“, где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни», — приводит издание выдержку из обращения депутата.