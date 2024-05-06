СВР: в США обсуждают замену Зеленского

Среди возможных кандидатур — Петр Порошенко, Виталий Кличко.

В Службе внешней разведки РФ заявили, что США начали искать замену Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило издание « Газета.ру ».

В ведомстве утверждают, что для этого в Вашингтоне установили контакты с Петром Порошенко и Виталием Кличко. Также негласная работа идет c Андреем Ермаком, Валерием Залужным и экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым. Предполагается, что фигуры могут стать востребованными при резком ухудшении ситуации на передовой и необходимости срочной смены лидера.

Также в Службе добавили, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев, а его легитимность после 20 мая полностью утрачивается.