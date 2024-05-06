Стало известно, из-за чего Зеленского объявили в розыск

По словам источника канала, против Зеленского было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям.

Стало известно, из-за чего Зеленского объявили в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам источника канала, против Зеленского было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Порошенко.

Отмечается, что именно из-за этого они попали в базу розыска.