Стало известно, из-за чего Зеленского объявили в розыск
По словам источника канала, против Зеленского было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям.
Стало известно, из-за чего Зеленского объявили в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам источника канала, против Зеленского было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Порошенко.
Отмечается, что именно из-за этого они попали в базу розыска.