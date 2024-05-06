Скончался заслуженный работник сельского хозяйства РФ из Рыбного Юрий Козловцев

Мужчина погиб 6 мая. Ему было 82 года. Причина смерти не сообщается.

Скончался заслуженный работник сельского хозяйства РФ из Рыбного Юрий Козловцев. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Мужчина погиб 6 мая. Ему было 82 года. Причина смерти не сообщается.

Козловцев также был почетным гражданином Рыбновского района. Он 15 лет работал в научно-исследовательском институте пчеловодства В Рыбном. Его наградили тремя медалями и орденом «Знак Почета» за высокие организаторские способности и творческое отношение к делу.

В 1992 году Юрий Козловцев возглавил опытно-производственное хозяйство «Алешинское». Ему удалось сохранить хозяйство и каждый клочок государственной земли, расширить посевной клин до 3140 га, взяв в аренду у бывшей «Рыбновской птицефабрики» 420 га пашни, обеспечить население сел Алешня, Пальные, Ногино, Свистово, Глебово-Городище работой и ежемесячным заработком и стабилизировать экономическое положение хозяйства.

В 2013 году Козловцев закончил трудовую деятельность, посвятив хозяйству 21 год своей жизни.