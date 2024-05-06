Рязанца отправили в колонию за хранение марихуаны

Всего у него изъяли 1,4 кг запрещенного вещества.

Рязанца отправили в колонию за хранение марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2023 года мужчина нашел дикорастущее растение. Он их набрал, высушил и стал хранить для личного потребления. Всего у него изъяли 1,4 кг запрещенного вещества.

Суд назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.