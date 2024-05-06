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Песков назвал учения с ядерным оружием ответом на заявления западных политиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения Минобороны о подготовке к проведению в ближайшее время учений «по практической отработке» применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщило издание «МК».

Песков заявил, что пресс-служба Минобороны дала исчерпывающие объяснения необходимости учений и в частности указала на то, что они проводятся «на фоне провокационных заявлений и угроз западных официальных лиц в адрес России». Представитель Кремля отметил, что речь идет о заявлениях французского президента, главы британского МИДа и представителя Сената США, которые говорили «о готовности, и даже о намерении отправить» на Украину вооруженные контингенты. «То есть, фактически выстроить солдат НАТО перед российскими военными», — уточнил Песков.

«Это новый виток эскалации. Он беспрецедентный и, конечно, требует особого внимания и особых мер», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.