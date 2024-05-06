На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек десятилетия

Она породила небольшую магнитную бурю.

На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек десятилетия. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, явление произошло примерно с 8 до 10 часов утра по московскому времени, ему присвоен уровень X4.5. События такого балла относятся к исключительно крупным. В настоящее время регистрируется резкий рост потоков рентгеновского излучения, измеряемых на уровне орбиты Земли. Также вспышка обнаружена визуально космическими телескопами.

«В каталоге за последние 10 лет, с мая 2014 года, присутствуют сведения только о 4 более мощных взрывах», — написал синоптик.

Вспышка породила небольшую магнитную бурю. Дальнейшие события эксперты спрогнозировать не могут. По предварительным данным признаков выбросов солнечной массы не наблюдается.

Отмечается, что начавшаяся минувшей ночью магнитная буря слабой интенсивности G1, уже прекратилась, однако новые возмущения магнитосферы Земли сегодня могут возобновиться.