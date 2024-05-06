На ГРПЗ подвели итоги конкурса «Лучший молодой специалист»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) подвели итоги конкурса «Лучший молодой специалист» по итогам 2023 года.

В конкурсе приняли участие 36 сотрудников из 17 подразделений. Их кандидатуры выдвинули руководители, которые заполнили анкеты на своих молодых сотрудников, оценивая их по различным критериям с помощью выставления баллов. При этом учитывалось знание специфики работы подразделения, ответственность, компетентность, профессионализм, участие в рационализаторской деятельности, общественной и спортивной жизни предприятия.

После обработки анкет жюри определило победителей в четырех номинациях.

В номинации «За профессионализм» первое место у менеджера по координации кадров Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ Ольги Зотовой.

Победителем конкурса в категории «За научный подход в профессиональной деятельности» стал инженер-технолог Руслан Синяков, инженер-конструктор Анна Ерошик — в номинации «За стремление к профессиональному росту», а инженер-технолог Ирина Фролова — «За активное участие в корпоративной культуре предприятия».

Конкурс «Лучший молодой специалист» проводится ежегодно Молодежным центром для выявления и поощрения молодых талантливых специалистов, обладающих высоким профессионализмом и успешно выполняющих трудовые обязанности, а также для повышения престижа инженерных профессий.