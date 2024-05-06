На Алтае мужчина до смерти забил сожительницу и бросил ее тело на пустыре

На Алтае мужчина до смерти забил сожительницу и бросил ее тело на пустыре. Об этом сообщает СУ СК по республике Алтай.

Инцидент произошел в Улаганском районе. По данным следствия, 26-летний мужчина вместе с сожительницей выпивал в кафе. В какой-то момент между ними произошла ссора из-за ревности. Мужчина вывел спутницу на улицу и начал избивать.

Затем он схватил камень и несколько раз ударил девушку по голове. От полученных травм та скончалась на месте.

Ее тело нашли утром на пустыре.

Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело.