Мошенники похитили у новомичуринца 507 тысяч рублей

Аферисты представились работниками «Госуслуг».

Мошенники похитили у новомичуринца 507 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел 1 мая. 50-летнему мужчине через WhatsApp* позвонил неизвестный и представился сотрудником «Госуслуг». Он сообщил, что аккаунт рязанца взломали и пытаются взять кредит.

Потерпевший последовал указаниям аферистов и взял кредит на 230 тысяч рублей, деньги перевел на карту «Озон Банка». Позже мужчина увидел, что с его счета списали заемную сумму и личные средства.

Новомичуринец обратился в полицию. Ущерб составил 507 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.