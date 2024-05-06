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Минтранс ответил на жалобы рязанцев о состоянии дороги около села Глебово
На данный момент подъезд находится в неудовлетворительном состоянии из-за деформации и пучин дорожного полотна.

Минтранс ответил на жалобы рязанцев о состоянии дороги около села Глебово. В ведомстве сообщили редакции РЗН. Инфо, что за участок отвечает Дирекция дорог региона.

Как отметили в минтрансе, из-за ограниченности бюджета в 2024 году ремонт вблизи села Глебово не проведут.

«Возможность выполнения данных видов работ будет рассмотрена при формировании плана дорожных работ на последующие плановые периоды или при условии увеличения наполняемости средств областного дорожного фонда», — подчеркнули в ведомстве.

Однако в минтрансе сообщили, что в 2023 году там проводили ямочный ремонт.

На данный момент, как выявили их сотрудники, подъезд находится в неудовлетворительном состоянии из-за деформации и пучин дорожного полотна.

«Одной из основных причин их возникновения является промерзание пучинистых грунтов в теле земляного полотна и их последующее переувлажнение. Подрядная организация приступит к устранению пучин и восстановление дороги после полного просыхания грунта. То есть в мае-июне 2024 года», — добавили в минтрансе.

Напомним, в апреле жители села Глебово возмутились состоянием дороги.