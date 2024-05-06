Минцифры планирует расширить перечень сведений для передачи силовикам

Уточняется, что изменения позволят точнее идентифицировать лиц, размещающих или распространяющих запрещенный контент в сети.

Минцифры России планирует обязать интернет-провайдеров хранить и предоставлять по запросу правоохранителей расширенный перечень данных о пользователях. Об это сообщило издание Forbes .

Уточняется, что Министерство предложило дополнить список информации, которую должны хранить организаторы хранения информации (ОРИ), номером сетевого порта пользователя и самого ресурса ОРИ. Так, помимо IP-адресов, провайдеры будут хранить данные о номерах сетевых портов, через которые пользователи выходили в интернет.

Подобное изменение позволит более точно идентифицировать лиц, размещающих или распространяющих запрещенный контент в сети. Отмечается, что у интернет-провайдеров уже имеются технические возможности для фиксации и хранения указанной информации.