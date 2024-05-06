Мэр Рязани предупредил, что его страницу «Вконтакте» взломали неизвестные
В понедельник, 6 мая, Виталий Артемов сообщил, что его страницу взломали неизвестные и разослали ряд сообщений по контактам из его телефонной книги.
Мэр Рязани предупредил, что его страницу «Вконтакте» взломали неизвестные. Об этом он написал на своей личной странице.
В понедельник, 6 мая, Виталий Артемов сообщил, что его страницу взломали неизвестные и разослали ряд сообщений по контактам из его телефонной книги.
Артемов отметил, что это происходит уже не в первый раз. Он подчеркнул, что подал заявление в полицию.
Фото с личной страницы Виталия Артемова «Вконтакте».