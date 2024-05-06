Mash: лидера группы ДДТ Юрия Шевчука проверят по уголовной статье

Уточняется, что это связано с речью Шевчука, произнесенной на выступлении в Дубае.

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука проверят по уголовной статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Обращения составил председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников. Он попросил Генпрокуратуру РФ проверить музыканта на предмет экстремизма. Также проверку проведет Минюст России.

Уточняется, что это связано с речью Шевчука, произнесенной им на выступлении в Дубае.