Экс-председателя совета директоров «Норильского никеля» нашли мертвым

Тело Александра Филипьева обнаружили в квартире банкира в центре Москвы.

В квартире в центре Москвы нашли труп бывшего председателя совета директоров компании «Норильский никель» Александра Филипьева. Об этом сообщило издание « МК ».

Уточняется, что 69-летнего бизнесмена обнаружили без сознания в квартире в Голиковском переулке в воскресенье, 5 мая. Врачи не смогли спасти его. Причина смерти устанавливается.

Филипьев был председателем правления «Росбанка», затем банка «Таврический». Два года он возглавлял совет директоров «Норильского никеля».