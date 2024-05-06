ЦБ планирует ограничить комиссию за снятие средств с кредитных карт

Уточняется, что рыночная комиссия за снятие денег с карт оправдана, однако, как только ее размер превышает определенный уровень, это становится экстрадоходностью.

Центральный банк России планирует ограничить комиссию за снятие средств с кредитных карт. Об этом сообщило издание « Известия » со ссылкой на регулятор.

В материале указано, что рыночная комиссия за снятие денег с карт оправдана, однако, как только ее размер превышает определенный уровень, это становится экстрадоходностью. Уточняется, что в таких случаях комиссию нужно включать в полную стоимость кредита.

Как следует из статьи, некоторые банки начали «прятать» дополнительную доходность в комиссии за снятие наличных с кредиток. «В связи с чем разрабатываем механизмы, чтобы ограничить подобные практики», — сообщили в Центробанке РФ.

Уточняется, что сейчас подобная комиссия в среднем составляет от четырех до шести процентов. Из материала следует, что она, как правило, предполагает еще и фиксированный платеж за операцию.