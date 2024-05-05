Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 05
12°
Пнд, 06
10°
Втр, 07
ЦБ USD 91.69 -0.36 04/05
ЦБ EUR 98.56 -0.08 04/05
Нал. USD 87.90 / 100.00 04/05 16:35
Нал. EUR 94.70 / 115.00 04/05 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
1 999
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
6 976
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
12 202
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
32 337
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани женщина упала на аварийной лестнице и получила гематомы
Инцидент произошел на улице Белякова, дом № 31, подъезд 3. Женщина выходила из дома и упала.

В Рязани женщина упала на аварийной лестнице и получила гематомы. Пост об этом появился в воскресенье, 5 мая, в группе «Дягилево ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Белякова, дом № 31, подъезд 3. Женщина выходила из дома и упала.

«Моя мама провалилась под лестницу. Получив гематомы и ссадины. Испортив вещи и праздничное настроение. Управляющей компании было написано обращение про аварийное крыльцо, но на него никто не отреагировал», — написали в посте.

Фото: группа «Дягилево ВКонтакте»