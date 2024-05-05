В Рязани женщина упала на аварийной лестнице и получила гематомы
Инцидент произошел на улице Белякова, дом № 31, подъезд 3. Женщина выходила из дома и упала.
В Рязани женщина упала на аварийной лестнице и получила гематомы. Пост об этом
Инцидент произошел на улице Белякова, дом № 31, подъезд 3. Женщина выходила из дома и упала.
«Моя мама провалилась под лестницу. Получив гематомы и ссадины. Испортив вещи и праздничное настроение. Управляющей компании было написано обращение про аварийное крыльцо, но на него никто не отреагировал», — написали в посте.
Фото: группа «Дягилево ВКонтакте»