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В России после запуска льготной ипотеки квартиры подорожали вдвое
В 10 из 16 городов-миллионников России средняя цена квадратного метра в квартирах с апреля 2020 года выросла более, чем в два раза.

В России после запуска льготной ипотеки квартиры подорожали вдвое. Об этом сообщили «Известия».

По словам директора «Этажей» Ильдара Хусаинова, ипотека обеспечила стимул для увеличения объемов строительства. Однако разница в ипотечных ставках на вторичное и первичное жилье привела к дисбалансу на рынке.

«В итоге, средняя цена квадратного метра в новостройках в части городов оказалась выше, чем в готовом жилье», — сказал директор компании.

Отмечается, что в 10 из 16 российских городов-миллионников средняя цена квадратного метра с апреля 2020 года выросла более, чем в два раза. В лидерах по показателю оказался Омск, где рост составил 2,8 раза. В Москве средняя цена выросла в 1,7 раза, в Санкт-Петербурге — в 1,9 раза.

В целом по России стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась в 1,9 раза: с 67 778 рублей в апреле 2020 года до 128 200 рублей по итогам апреля 2024 года.

Директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин отметил, что в ближайшие годы в стране усилится тренд на сокращение строительных издержек.

Ранее сообщалось, что в России переплата по ипотеке вырастет более чем в два раза.