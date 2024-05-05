В Ленобласти женщина пришла в гости к подруге и развратила ее 13-летнего сына

В Ленобласти 39-летняя женщина пришла в гости к подруге и развратила ее 13-летнего сына. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Кириши в субботу, 4 мая. После произошедшего мать ребенка сразу же обратилась в полицию.

По словам собеседника телеканала, женщина приставала к мальчику и развращала его.

Полицейские задержали злоумышленницу по горячим следам возле ее дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».