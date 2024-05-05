В Ейске трое детей выпали с аттракциона

В Ейске трое детей выпали с аттракциона. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, днем в воскресенье, 5 мая, мальчик и две девочки решили прокатиться на аттракционе «Лавица» в парке имени Поддубного.

Как пишет SHOT, после того, как начал работать аттракцион, у него отлетела защита, за которую руками держались дети. Из-за этого их начало бросать в разные стороны.

Очевидцы рассказали, что мальчика забрали в больницу после случившегося. Предварительно, у него подозрение на перелом ребер. Девочки получили небольшие травмы.