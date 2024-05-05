В Анапе при пожаре в доме погибла 11-летняя девочка

В Анапе при пожаре в доме погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СКР по Краснодарскому краю».

По данным следствия, пожар произошел днем в субботу, 4 мая, в одном из домов на улице Центральной в селе Варваровка.

Отмечается, что погибла 11-летняя девочка. Ее 17-летнего брата госпитализировали с отравлением угарным газом.

Следователи установят причину возгорания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: скриншот из видео СУ СКР по Краснодарскому краю