Скончался режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко
Заслуженный работник культуры России умер на 79-м году жизни. При его участии созданы мультфильмы «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других картин.
Скончался режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко. Об этом
Заслуженный работник культуры России умер на 79-м году жизни. О причине смерти не сообщается.
При его участии созданы мультфильмы «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других картин.
В последнее время Горленко работал в Творческом совете музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни». Отмечается, что он способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности, студии «Союзмультфильм».
Руководство и коллектив музея выразили соболезнования родным и близким режиссера.
Фото: Telegram-канал «Музей Победы»