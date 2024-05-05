Скончался режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

Заслуженный работник культуры России умер на 79-м году жизни. При его участии созданы мультфильмы «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других картин.

Скончался режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко. Об этом сообщили в Telegram-канале «Музей Победы».

Заслуженный работник культуры России умер на 79-м году жизни. О причине смерти не сообщается.

При его участии созданы мультфильмы «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других картин.

В последнее время Горленко работал в Творческом совете музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни». Отмечается, что он способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности, студии «Союзмультфильм».

Руководство и коллектив музея выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Фото: Telegram-канал «Музей Победы»