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Скончался доцент РГРТУ Михаил Никифоров
Церемония прощания состоится у главного входа вуза в понедельник, 6 мая, в 14.00.

Скончался доцент кафедры ЭВМ РГРТУ Михаил Никифоров. Об этом сообщили в официальной группе вуза во «ВКонтакте».

Никифорову было 77 лет. Он работал на кафедре электронных вычислительных машин с 1968 года. В последние годы мужчина был руководителем НОЦ «СпецЭВМ» и заместителем завкафедрой по научной работе.

Отмечается, что Никифоров — автор и соавтор более 300 научных работ. Под его руководством кандидатские диссертации подготовили и защитили 10 аспирантов.

Администрация университета выразила соболезнования родным и близким Никифорова.

Церемония прощания состоится у главного входа в РГРТУ в понедельник, 6 мая, в 14.00.

Фото: группа РГРТУ во «ВКонтакте»