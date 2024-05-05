Опубликован прогноз погоды на 6 мая в Рязанской области
В регионе ожидается переменная облачность. Местами заморозки и дождь.
Опубликован прогноз погоды на 6 мая в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В регионе ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем +9, +14 градусов.
Ветер северный, с переходом на южный, 6-11 метров в секунду.
Ранее для рязанцев дважды выпустили метеопредупреждение. Кроме того, синоптики предупредили жителей Центральной России о заморозках на следующей неделе.