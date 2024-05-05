Названо имя рязанской участницы шоу «Рогов в городе»

Героиней шоу «Рогов в городе» стала Соня Мельник. Выпуск выйдет примерно через две недели.

Героиней шоу «Рогов в городе» стала рязанка Соня Мельник. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

"Я самая счастливая девушка на свете, потому что все, что было создано Сашей [Роговым] и его командой — это про меня", — написала девушка.

Выпуск выйдет примерно через две недели.

Напомним, финал съемок прошел в ДК «Приокский» в субботу, 4 мая.

Фото: личная страница Сони Мельник во «ВКонтакте»