Опубликован прогноз погоды на 5 мая в Рязанской области
В воскресенье, 5 мая, в регионе будет облачно, ночью местами с прояснениями. Временами дождь.
Опубликован прогноз погоды на 5 мая в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.
В воскресенье, 5 мая, в регионе будет облачно, ночью местами с прояснениями. Временами дождь.
Ветер северо-западный, западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем +11, +16 градусов.