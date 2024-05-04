Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
Вск, 05
13°
Пнд, 06
10°
ЦБ USD 91.69 -0.36 04/05
ЦБ EUR 98.56 -0.08 04/05
Нал. USD 87.90 / 100.00 04/05 10:00
Нал. EUR 94.70 / 115.00 04/05 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
Вчера 13:36
1 111
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
6 264
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
11 483
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
31 630
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Опубликован прогноз погоды на 5 мая в Рязанской области
В воскресенье, 5 мая, в регионе будет облачно, ночью местами с прояснениями. Временами дождь.

Опубликован прогноз погоды на 5 мая в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В воскресенье, 5 мая, в регионе будет облачно, ночью местами с прояснениями. Временами дождь.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем +11, +16 градусов.