24-летнего касимовца осудят за ограбление подростка

Инцидент произошел 7 апреля около одного из сетевых магазинов в Касимове.

24-летнего касимовца осудят за ограбление подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел 7 апреля около одного из сетевых магазинов в Касимове. Молодой человек попытался вытащить из кармана ребенка деньги, однако подросток заметил это. Тогда грабитель применил физическую силу, он украл деньги и скрылся с места. Преступника задержали полицейские.

Молодой человек полностью возместил ущерб, нанесенный ребенку.

Уголовное дело с утвердительным обвинением направили в суд.