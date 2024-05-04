24-летнего касимовца осудят за ограбление подростка
Инцидент произошел 7 апреля около одного из сетевых магазинов в Касимове.
24-летнего касимовца осудят за ограбление подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Инцидент произошел 7 апреля около одного из сетевых магазинов в Касимове. Молодой человек попытался вытащить из кармана ребенка деньги, однако подросток заметил это. Тогда грабитель применил физическую силу, он украл деньги и скрылся с места. Преступника задержали полицейские.
Молодой человек полностью возместил ущерб, нанесенный ребенку.
Уголовное дело с утвердительным обвинением направили в суд.