ЖК ITower «Зеленого сада» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

ЖК ITower застройщика «Зеленый сад» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Дому присвоили адрес: Московское шоссе, д. 31Б.

Отмечается, что в комплексе высокие потолки и большие угловые окна. В квартирах — просторные квадратные комнаты с вместительными гардеробными, а также мастер-спальни для поклонников красивой габаритной мебели.

В оконных системах предусмотрена улучшенная тепло- и шумоизоляция, чтобы летом было прохладно, а зимой — тепло. Кроме того, уровень звукопоглощения окон достигает 98%.

В ЖК есть надземный и подземный паркинги с системами видеонаблюдения, а также система «Антитеррор» с тревожными кнопками. Дети жильцов будут в абсолютной безопасности играть на площадке, установленной на стилобате. Во дворе высажены деревья, кустарники, цветы.