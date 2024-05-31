Жителя Рыбного осудили за ранение человека ножом

Ему назначили три года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Жителя Рыбного осудили за ранение человека ножом. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего рыбновца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что в сентябре 2023 года между подсудимым и его знакомым во время застолья на фоне алкогольного опьянения возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина ударил потерпевшего ножом в бок.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.