В Якутске пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры

В Якутске пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил Telegram-канал «ЧП Россия сегодня».

Отмечается, что местный житель пребывал в запое 10 дней, из-за чего был в неадекватном состоянии. Он выстрелил не менее 10 раз по автомобилям во дворе дома. В квартире в этот момент находились его двое детей.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и МВД, которые оцепили дом и задержали мужчину. У него обнаружили еще три зарегистрированных ружья и несколько ножей.

Среди людей пострадавших нет.

Проводится проверка.