В Сараевском районе суд прекратил уголовное дело по примирению сторон

Дело было возбуждено по факту кражи алкоголя из магазина.

В Сараевском районе суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.

Суд установил, что 21 декабря 2023 года 18-летний рязанец взял бутылку виски стоимостью 1001 рубль 80 копеек в магазине «Пятерочка» на улице Ломоносова в райцентре. После этого вышел из торговой точки без оплаты.

Известно, что ранее молодого человека, еще несовершеннолетнего, привлекали к административной ответственности за мелкую кражу.

Подсудимый признал свою вину и компенсировал ущерб, нанесенный ООО «Агроторг». Сараевский районный суд прекратил дело в связи с примирением сторон.