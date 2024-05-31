В Санкт-Петербурге обнаружили кокаин в партии бананов

В Санкт-Петербурге обнаружили кокаин в партии бананов. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Полицейские на водном транспорте изъяли 60 килограммов наркотика, который незаконно привезли из Эквадора.

Получателем товара выступила фирма оптовой продажи фруктов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков организованной группой или в особо крупном размере).