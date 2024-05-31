В Рязанской области Госавтоинспекция проведет рейд «Источник света»

Полицейские проверят соответствие осветительных приборов машин заводской комплектации и правильность использования режимов фар.

В Рязанской области Госавтоинспекция проведет рейд «Источник света». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка пройдет в пятницу, 31 мая, по всему региону. Полицейские проверят соблюдение Правил дорожного движения со стороны водителей, на транспортных средствах которых класс источника света не соответствует заводской комплектации, а также — режим которых не соответствует предъявляемым требованиям.

Нарушителей привлекут к ответственности.