В Рязанской области Госавтоинспекция проведет рейд «Источник света»
Полицейские проверят соответствие осветительных приборов машин заводской комплектации и правильность использования режимов фар.
В Рязанской области Госавтоинспекция проведет рейд «Источник света». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Проверка пройдет в пятницу, 31 мая, по всему региону. Полицейские проверят соблюдение Правил дорожного движения со стороны водителей, на транспортных средствах которых класс источника света не соответствует заводской комплектации, а также — режим которых не соответствует предъявляемым требованиям.
Нарушителей привлекут к ответственности.