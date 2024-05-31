В Рязани за наркопреступление осудили жителя Ивановской области

Мужчина признал вину и раскаялся.

В Рязани за наркопреступление осудили жителя Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба Московского райсуда.

«П. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», — указано в публикации.

Мужчина 1974 года рождения признал вину и раскаялся. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.