В Рязани волонтеры помогли двум пенсионеркам и двум пациентам скорой помощи

Также волонтеры отработали две заявки на обеспечения доступа в помещение

В Рязани волонтеры помогли двум пенсионеркам и двум пациентам скорой помощи. Об этом сообщается в группе «МСО РязГМУ „Salus“ имени Васильева».

29 мая волонтеры отработали две заявки на обеспечения доступа в помещение. Также спасатели оказали помощь пожилой женщине, которая не могла встать самостоятельно. Помимо этого, волонтеры дважды транспортировали пациента до машины скорой медицинской помощи.

30 мая добровольцы выполнили две заявки на вскрытие двери с полицией, а также помогли социальному работнику поднять бабушку и проводить ее до кровати.