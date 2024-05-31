В Рязани начали подготовку школ к учебному году

Об этом сообщил мэр Виталий Артемов.

Мэр Рязани Виталий Артемов отчитался о начале подготовки школ к учебному сезону. Об этом чиновник написал на странице «ВКонтакте».

«В рязанских школах и детских садах в летний период пройдут ремонтные работы, будут обновляться учебные классы, проведем благоустройство прилегающих территорий», — заявил Артемов.

Капремонт пройдет в двух школах: № 34 и в здании на улице Гагарина, которое временно занимает гимназия № 2. Там специалисты ремонтируют фасады, меняют кровлю и инженерные коммуникации.

В школе-интернате имени Полетаева и в школах №№ 21 и 66 сделают капремонт кровель. В школах №№ 1, 29 и 53 отремонтируют спортплощадки. В школе № 45 капитально отремонтируют спортзал.

«Все работы должны завершиться к началу августа. В сентябре наши ученики должны прийти в обновленные и отремонтированные учебные заведения», — заверил Артемов.