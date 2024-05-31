В России хотят законодательно закрепить сокращение рабочего дня в жару

Инициативу внесут в Госдуму.

В России хотят законодательно закрепить сокращение рабочего дня в жару. Намерение внести инициативу в Госдуму озвучил вице-спикер ГД Борис Чернышов. Его слова передают РИА Новости. «Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары будет внесен в Государственную думу. В чем суть. Предложения Роспотребнадзора носят лишь рекомендательный характер. Судя по исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не выполняют. Мы предлагает сделать их обязательными», — сказал депутат.