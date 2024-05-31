В Подмосковье курьер дважды пытался изнасиловать 17-летнюю девушку

В Подмосковье курьер дважды пытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на ГУС СК России по Московской области.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан уроженец иностранного государства», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Долгопрудном. Курьер на протяжении двух дней караулил несовершеннолетнюю. 18 мая она поздно вечером возвращалась домой, когда мужчина напал на нее возле многоэтажки на улице Восточная. Девушка вырвалась и убежала.

Ситуация повторилась 25 мая, тогда преступник попытался затащить жертву в кусты. Девушке вновь удалось сбежать, после чего она рассказала о произошедшем родителям.